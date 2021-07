VIDEO – Tra trucchi e segreti del mestiere: a lezione dal professor Alfred Duncan

Sui social ufficiali della Fiorentina è apparso una vera e propria video-lezione del centrocampista viola Alfred Duncan che, con l’aiuto del giovane Agostinelli, spiega i movimenti e i trucchi per la difesa del pallone in campo. Un fondamentale molto importante per un giocatore dalle sue caratteristiche. Un video che può essere molto utile per i giovani calciatori e tifosi viola che in campo ricoprono lo stesso ruolo del centrocampista ghanese viola.

FIORENTINA LESSONS ⚜️

👨‍🏫 Professor Duncan: Difesa della Palla – Shielding the Ball ❌#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/t3tuU5sAyf — ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 31, 2021