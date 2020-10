VIDEO – Un mastino dal piede delicato. In 90 secondi la gara di Martinez Quarta con la sua Argentina nella vittoria di ieri sera

In pochi a Firenze lo hanno visto giocare prima d’ora. Ieri sera nella partita fra Argentina e Ecuador il neo difensore della Fiorentina Martinez Quarta è partito titolare, sfoggiando una prestazione degna di nota. Fisico e roccioso in difesa, intelligente e preciso in fase di impostazione. In questo breve video la sua partita riassunta in 90 secondi

