VIDEO – Un ritrovato Kouame segna gol spettacolari in Belgio. E la Fiorentina che vuol fare con l’ivoriano?

Tra i giocatori della Fiorentina in prestito in giro per l’Europa c’è anche Christian Kouame. L’attaccante ivoriano la scorsa estate ha lasciato Firenze per trasferirsi in Belgio con la formula del prestito oneroso per un milione di euro fino alla fine della stagione corrente. Con la maglia dell’Anderlecht il classe ’97 ha collezionato fin qui 11 reti tra campionato e coppa nazionale, ritrovando sicuramente maggior fiducia nei propri mezzi e soprattutto rispolverando un buon feeling col gol, virtù che aveva un po’ smarrito nella sua ultima parentesi in viola. Adesso Kouame segna e si diverte, come dimostra questo video girato durante un allenamento col club belga.

