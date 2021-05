Tra le opzioni per l’esterno offensivo c’è anche Josip Brekalo, classe ’98, destro ma in grado di giocare su entrambe le fasce: in questa stagione per lui 7 reti nel Wolfsburg che è arrivato quarto in Bundesliga. E’ titolare anche nella Croazia ed è il classico calciatore sulla via dell’esplosione ma ancora alla portata forse di un club come la Fiorentina: