VIDEO – Ve lo ricordate Roncaglia? Rigustiamoci il golaço dell’ex difensore della Fiorentina

A dieci giorni dall’inizio della nuova stagione, La Liga si prepara a ritornare in campo. Ma volgendo lo sguardo all’anno passato, per chi se lo fosse perso, vi riproponiamo un gol messo a segno da un ex difensore della Fiorentina. Facundo Roncaglia infatti, in viola dal 2012 al 2014, oggi milita nell’Osasuna e nella passata stagione mise a segno un gol fantastico contro il Celta Vigo (partita vinta 2 a 0 dal club di Pamplona). La rete dell’1 a 0 di Roncaglia è uno di quei gol da vedere e rivedere.

