VIDEO: Venti anni fa l’ultima rete di Batistuta con la maglia della Fiorentina. Il Re Leone supera il record di Hamrin e si commuove

14 maggio 2000, una data che resterà per sempre nella memoria di Gabriel Batistuta e di gran parte dei tifosi della Fiorentina. Fu in quel giorno che l’attaccante argentino realizzò le ultime tre reti con la maglia viola addosso nella partita vinta per 3-0 contro il Venezia. Tre reti che gli servirono per superare il record assoluto di marcature in Serie A che era ad appannaggio di Hamrin (152 contro 151). E dopo il terzo gol Batistuta non trattenne la commozione.