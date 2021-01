VIDEO: Vi piace un attaccante che fa gol al volo? Tra i candidati della Fiorentina c’è Nsame

Bomber assoluto dello Young Boys, Jean-Pierre Nsame è arrivato alla sua maturità calcistica alla soglia dei 27 anni, trascinando il suo club alla vittoria del titolo nazionale negli ultimi tre anni. Attaccante camerunense ma cresciuto in Francia, fisico statuario ma anche grande abilità con i piedi, tant’è vero che molte delle sue reti nella passata stagione (32 in 32 partite di campionato) le ha realizzate… colpendo al volo. La Fiorentina lo sta seguendo con attenzione e potrebbe offrirgli un salto di qualità, per farlo confrontare con la Serie A: in questa stagione ha segnato 2 gol in 2 partite di Europa League alla Roma, tanto per gradire…

