VIDEO: Vlahovic è mister freddezza dal dischetto e poi Caceres completa l’opera, la Fiorentina è ancora viva

La Fiorentina è ancora viva e torna dal ‘Bentegodi’ con tre punti importantissimi in ottica salvezza: decisivo come quasi sempre Dusan Vlahovic, bravo e freddo a trasformare dal dischetto il rigore dello 0-1, allo scadere del primo tempo. Nella ripresa il raddoppio in mischia di Caceres, poco prima della rete beffarda di Salcedo che però non è servita al Verona per rimettere in piedi la gara.