VIDEO: Vlahovic prova a salvare la Fiorentina, la difesa ad affossarla e alla fine finisce in parità a Bologna

Non è bastato il solito super Dusan Vlahovic, salito prepotentemente a quota 19 in classifica marcatori, alla Fiorentina per portare via i 3 punti dal “Dall’Ara”: alla fine ne è uscito fuori un 3-3 neanche troppo spettacolare, a dir la verità. Squadra viola trascinata dal bomber serbo e da Bonaventura ma affossata clamorosamente dalla sua difesa, Milenkovic e Pezzella su tutti: