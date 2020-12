VIDEO, Zuliani: “L’anno scorso Commisso urlò al ladrocinio per due rigori solari dati alla Juve. Niente rosso a Borja Valero, buon Natale…”

Si è affidato a youtube Claudio Zuliani, noto giornalista di fede bianconera per lamentarsi della sconfitta con la Fiorentina di qualche giorno fa e sentite con quanta acidità: “Juventus–Fiorentina 0-3 e si parla di prestazione, il primo a farlo è stato l’allenatore Andrea Pirlo, il secondo il capitano Leonardo Bonucci, sui social. Ma di prestazione vuoi parlare? L’anno scorso, Juventus-Fiorentina 3-0, partita dominata con due rigori solari, il giorno dopo ammessi da moviole che in qualche caso sottolineavano come mancassero altri episodi a favore della Juve. Il presidente della Fiorentina urlò al ladrocinio in sala stampa. Juventus-Fiorentina di quest’anno, pronti-via ed espulsione di Cuadrado, ci può stare ma allora ci sta anche il rosso su De Roon in Juve-Atalanta, ci può stare e buon Natale. Poi al 5′ del secondo tempo Borja Valero, già ammonito, non prende un secondo giallo evidente e non viene espulso, e buon Santo Stefano. E poi Ronaldo in area, c’è un rigore non fischiato, sullo 0-1 e buon anno. E chiudiamo con Dragowski che perde il pallone in area di rigore, arriva Bernardeschi che viene buttato giù, altro rigore non dato alla Juve. Speriamo che l’epifania se le porti via”.

