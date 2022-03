Viene dall’Argentina il futuro terzino sinistro della Fiorentina? Riflettori puntati su un giovanissimo del Boca Juniors

Come riportato da calciomercato.com ci sarebbe anche l’interesse della Fiorentina dietro Valentin Barco, giovanissima promessa del Boca Juniors. Sulle tracce della baby stella argentina ci sarebbe anche l’Inter, che sta monitorando questo terzino sinistro di piede mancino. Il direttore tecnico della società gigliata Nicolas Burdisso potrebbe quindi pescare nella sua terra natale il futuro della fascia mancina viola.

Nato il 23 luglio 2004 a Partido de Veinticinco de Mayo in Argentina, Barco ha fatto il suo esordio con la squadra maggiore del Boca a soli 17 anni. Lo scorso anno era già stato inserito dal The Guardian nella prestigiosa lista della “Next Generation” per il 2021.