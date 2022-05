Vierchowod : “Fossi nella Juve non prenderei Milenkovic: ieri l’ho visto dal vivo e ha preso quattro gol in un modo…”

Il doppio ex di Fiorentina e Juventus, Pietro Vierchowod, ha parlato a Radio Bianco Nera del centrale viola Nikola Milenkovic, dopo averlo visionato dal vivo ieri al Ferraris. Sentite cosa ne pensa l’ex difensore dello scudetto rubato del 1982:

“Ho visto Sampdoria-Fiorentina e non ritengo Milenkovic un giocatore da Juventus. Prendere quattro gol in quel modo scolastico contro una squadra già salva, non è possibile. Il centrale serbo ha un bel fisico, ma se fossi nella Juve non lo prenderei. In generale non ci sono più i difensori che l’Italia vantava una volta. I nostri allenatori non sono capaci ad insegnare sotto questo aspetto. Per questo sostituire Chiellini sarà difficilissimo”.