Vieri è sicuro: “Jovic è forte, farà bene a Firenze. Con Vlahovic la Fiorentina sarebbe andata in Champions”

Questo pomeriggio, ai margini della presentazione del suo nuovo marchio di birra, l’ex attaccante dell’Inter Christian Vieri ha parlato dell’arrivo di Luka Jovic alla Fiorentina. Queste le sue parole:

“Sono sempre convinto che se Vlahovic fosse rimasto a Firenze la Fiorentina avrebbe potuto lottare per il quarto posto. Jovic è molto forte, ne parlavo qualche giorno fa con alcuni amici tifosi viola, li ho avvertiti che è un attaccante molto forte. Ovviamente deve riprendere il ritmo e tornare a giocare, ma dobbiamo dargli tutto il tempo di cui ha bisogno perchè questo un centravanti molto bravi. Alla Fiorentina sono molto bravi, Italiano è un tecnico molto bravo: dopo anni pessimi è riuscito a cambiare totalmente questa squadra. Adesso gioca al calcio e, lo ripeto nuovamente, se la Fiorentina non vendeva Vlahovic arrivava quarta. Questo però è il mercato, i tifosi devono capire che il calciatore è un lavoro vero e proprio, e quindi è normale che Vlahovic avesse voluto andare alla Juventus. Ma non perchè la Fiorentina non va bene, ma perchè vuole lottare ad alti livelli e soprattutto giocare la Champions League. Ho giocato un anno alla Fiorentina, Firenze è una piazza meravigliosa trampolino di lancio per molti giovani. Ora hanno preso un altro giovane, Jovic, e il problema si riproporrà tra qualche anno: appena questo fa 15 gol arrivano tutti i migliori club d’Europa. Sicuramente meglio avere questi problemi qui, la Fiorentina si sta muovendo molto bene sul mercato”.

L’ex attaccante ha poi parlato anche dell’ex compagno di squadra Nicolas Budisso, oggi nell’organigramma dirigenziale della Fiorentina: “Nicolas è un grande intenditore di calcio, capisce il calcio dalla a alla z. Parla di calcio dalla mattina alla sera, e questo è un plus per i viola. Non ci sono direttori cosi giovani in giro. C’ho giocato insieme all’Inter e poso confermare che è una persona in gamba. Se lo fanno lavorare, come penso che stiano facendo, la Fiorentina farà grandi cose. Rimpianti per il mondiale 2006? Mi sono fatto male al ginocchio pochi mesi prima. Ormai è andata cosi”.