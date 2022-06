Vieri: “Se Vlahovic fosse rimasto, la Fiorentina sarebbe andata in Champions League. Se ti chiama la Juventus, non puoi dire di no”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Christian Vieri ha parlato a Tuttomercatoweb.com, in riferimento al ritorno in Europa della Viola: “Negli ultimi anni, era una squadra inguardabile. Con Italiano, invece, è cambiato tutto e ha giocato un calcio incredibile”.

Su Dusan Vlahovic: “Se fosse rimasto in viola, la squadra sarebbe arrivata quarta. Quando ti chiama la Juve, non puoi dire di no, ma sono convinto della mia idea. Segnava un gol a partita, era impressionante. Il mercato è questo… Alla fine Vlahovic ha fatto bene a partire, è giusto migliorarsi, anche a livello di squadra”.