Vietato pareggiare!

Pareggi? No, grazie. Sono passate undici giornate e sono rimaste solamente due squadre in Serie A a non aver mai diviso la posta con i propri avversari: l’Empoli…e la Fiorentina.

La squadra allenata da Italiano senza mezze misure dall’inizio del campionato e finora anche forte e solida con le squadre di secondo piano e più balbettante con quelle che la precedono in classifica, Atalanta a parte (battuta 2-1 a Bergamo).

Una particolarità quella che caratterizza viola e azzurri non solo rara nella massima categoria, ma addirittura in tutti i campionati professionistici del nostro Paese. Allargando l’analisi alla B e alla C vediamo che tutte le altre squadre, almeno una volta, hanno terminato la propria gara facendo pari e patta. Un fenomeno dunque da studiare, approfondire e tenere ancora monitorato.