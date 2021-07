Vigilia della finale di Euro 2020. L’ultima Italia a giocarsi un trofeo era allenata da un ex tecnico della Fiorentina

Manca sempre meno alla finale di Euro 2020. Nel giorno della vigilia di Inghilterra-Italia l’attesa sale, in campo e fuori, con le due squadre vogliose di portarsi a casa il trofeo. A Wembley la Nazionale di Mancini disputerà la decima finale della sua storia (quarta finale degli europei, sei finali dei Mondiali).

L’ultima finale disputata dagli Azzurri, risale a 9 anni fa, e alla guida della selezione italiana c’era un volto caro alla recente storia della Fiorentina: Cesare Prandelli.

Si giocavano gli Europei 2012: Spagna-Italia finì con una roboante sconfitta per la squadra allenata dell’ex tecnico viola. Nulla da fare, gli azzurri, reduci da una splendida semifinale con la Germania, si arresero alla Spagna di Vicente del Bosque campione del mondo in carica. Le furie rosse si imposero per 4-0.