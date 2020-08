Vincenzo Montella è pronto a tornare in panchina, togliendo così un bel peso dalle spese della Fiorentina

Sui propri canali social la World Soccer Agency ha annunciato il ritorno in panchina del proprio assistito Vincenzo Montella. Nessuna destinazione precisa, solo l’annuncio di una nuova avventura per l’ex tecnico viola che è ancora sotto contratto fino all’estate 2021 con la società gigliata. Il suo ingaggio è di 1,5 milioni di euro netti a stagione e, se l’allenatore partenopeo trovasse una nuova sistemazione, la cifra risparmiata dalla Fiorentina non sarebbe indifferente.

