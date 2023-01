Viola al femminile avanti contro il Pomigliano a metà gara: Kajan lancia la squadra di Panico

Gara sulla carta alla portata per la Fiorentina Femminile, impegnata con il Pomigliano, una formazione dietro di 15 punti in classifica. La squadra viola è avanti all’intervallo per 1-0, con la rete su rigore siglata da Kajan al 20′. Il penalty era stato conquistato da Catena, stesa sulla respinta di un palo colpito da Johannsdottir. Poi altre occasioni per la squadra di Panico, con Longo, Parisi e Kajan, per un vantaggio che ad ora rafforzerebbe il terzo posto in classifica.