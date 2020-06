Viola Club Indonesia a FN: “Anche da noi abbiamo stadi bellissimi, non capiamo perché in Italia non si possano fare. I nostri incedibili? Ceccherini e Venuti…”

Per la rubrica sui tifosi viola in giro per il mondo, la Redazione di Fiorentinanews.com ha “raggiunto” il sud est asiatico ed uno dei club con più soci al di fuori del bel paese, il Viola Club Indonesia, di cui Amieykha Dayan è il presidente.

Amieykha come è la situazione del virus nel vostro paese?

“Le cose stanno migliorando giorno dopo giorno speriamo davvero di uscire presto da questo dramma mondiale”.

Passiamo al calcio ed alla Fiorentina, raccontaci quanti soci siete nel vostro club?

“Il nostro Viola Club è formato da circa 600 tifosi sparsi un po’ in tutta la nazione e nella Capitale Jakarta c’è il gruppo più numeroso. Quando ci sono le partite della Fiorentina molti si riuniscono per tifare insieme”.

Siete contenti che riprende il campionato?

“Assolutamente si, non vediamo l’ora, la mancanza del calcio si è fatta pesare perché la nostra passione è davvero grande”.

Cosa pensi di Mister Iachini, saresti d’accordo ad una sua conferma anche per la prossima stagione?

“Penso che Iachini abbia una importante occasione, cioè quella di dimostrare in questo finale di stagione di meritare la conferma, credo che queste partite saranno decisive nella scelta della proprietà”.

Amieykha quali giocatori ritieni incedibili?

“Sembrerà strano il mio pensiero ma darei un’altra possibilità a Ceccherini e Venuti, sono due giovani che devono ancora crescere tanto”.

In questi giorni a Firenze domina la questione stadio, quale è il tuo pensiero?

“Lo stadio si deve costruire, è importante per tantissime ragioni soprattutto quella del comfort dei tifosi che guardano le partite, anche qui in Indonesia abbiamo strutture sportive davvero belle ed all’avanguardia e non comprendo perché sia cosi difficile realizzarle in Italia”.

Amieykha in chiusura, vuoi parlarci del vostro più grande desiderio?

“Si, il nostro sogno è quello di avere la squadra viola qui in Indonesia magari per un torneo con altri importanti club europei, avremmo cosi la possibilità di dimostrare il nostro calore”.