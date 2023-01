Viola in prestito: Pierozzi veleggia verso il ritorno in viola, Dalle Mura si mette in gioco. Ma c’è chi il campo non lo vede proprio mai

La Fiorentina ha attualmente ben 17 calciatori in prestito, che si stanno mettendo in gioco altrove con alterne fortune. La stagione attuale sta confermando per la Fiorentina le ottime sensazioni di Moena e non solo per quanto riguarda Niccolò Pierozzi. Il calciatore fiorentino alla Reggina sta arando la fascia destra di mister Filippo Inzaghi a suon di ottime prestazioni. Un giocatore solido e già di ottimo livello in entrambe le metà campo. Il 2001 viola è pronto a fare ritorno nella propria città la prossima estate.

Finalmente la continuità sperata per Dalle Mura, che alla Spal con De Rossi ha trovato buone sensazioni da centrale mancino in una difesa a tre. Dopo l’esperienza al Pordenone un altro banco di prova importante per il difensore versiliese, classe 2002, che ha ottenuto anche le prime chiamate dell’Under 21 e come Pierozzi anche la convocazione di Mancini per lo stage con la Nazionale italiana. Adesso proverà a convincere la Fiorentina di meritare un posto per il futuro.

A Reggio Calabria però non sono riusciti minimamente ad imporsi Agostinelli e Dutu. Gli ex Primavera della Fiorentina hanno strappato al massimo qualche convocazione, senza mai trovare il campo. E’ nelle rotazioni amaranto Gori, la punta classe ’99 ha realizzato anche due gol in 19 presenze. Lo stesso per Ferrarini al Monza. Il terzino ligure classe 2000 è del tutto fuori dai piani della squadra lombarda finora. E’ un terzino destro anche Edoardo Pierozzi, gemello di Niccolò, appena 26 minuti per lui a Palermo. Mai impiegato Spalluto alla Ternana, l’ex bomber della Primavera viola è cercato da Pescara e Gubbio e si sposterà a breve.

Ha saputo prendersi un posto nel centrocampo della Pro Vercelli l’ex regista della Fiorentina Primavera Corradini. 14 presenze, 1 assist per il mancino umbro. Poco campo per Gentile, che dopo l’infortunio alla spalla è ancora alle prese col recupero. C’è poi la coppia gigliata a Fiorenzuola; maggiore spazio per il centrocampista Fiorini, minore per il difensore Frison, entrambi vecchi perni della Primavera viola. Quattordici presenze in C per Egharevba alla Vis Pesaro, senza fare faville. Nelle ultime 6 gare il giocatore ex Chievo non ha giocato neppure un minuto.