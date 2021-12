Viola in prestito: Zurkowski si fa notare a suon di gol, Kouame cerca fiducia in Belgio. Gori a caccia di un’occasione. Salvate il soldato Montiel

Proseguiamo la carrellata di analisi sui calciatori della Fiorentina in prestito spostandoci sui reparti di centrocampo ed attacco.

Il futuro parla viola per Szymon Zurkowski. Il centrocampista classe ’97 polacco, cresciuto nel Gornik in patria, sta trovando la propria dimensione in Serie A. Dopo un’annata positiva in B agli ordini di Dionisi, con Andreazzoli in A Zurkowski appare ulteriormente cresciuto. Ottima tecnica, grande gamba, fisico roccioso, da mezzala sta ottenendo sempre più spazio con gli azzurri e ha già messo a segno 2 reti condite da 2 assist. In prestito con diritto di riscatto e controriscatto, Zurkowski ha un contratto fino al 2024 con la Fiorentina ed il Gornik si è pure assicurato 1,3 milioni di eventuali bonus più una percentuale sulla rivendita del ragazzo di Tychy. La Fiorentina lo osserva con attenzione ed il calciatore salvo clamorose sorprese tornerà a Firenze in estate.

Il Siena ha già cambiato 3 allenatori in 19 giornate, ma nessuno sembra puntare su Tofol Montiel. Il 2000 maiorchino ha giocato appena 4 volte da titolare tra coppa e campionato, venendo sempre sostituito tranne che in un’occasione. 1 rete, 7 subentri, appena 388 minuti in totale. Il calciatore spagnolo non riesce a trovare continuità e fiducia, e la Fiorentina potrebbe scegliere di spostarlo ancora, se non dovessero esserci i presupposti per un miglioramento della situazione con la Robur.

In Belgio cercando di ritrovarsi con gol e continuità: Christian Kouame all’Anderlecht sta provando a ritrovare il sorriso. 8 reti in stagione, 2 assist, in 16 presenze con la squadra color malva di Bruxelles. Il suo impatto alla Fiorentina è stato molto al di sotto delle aspettative e Kouame è al lavoro per far cambiare idea alla dirigenza viola. Ci riuscirà?

La partenza sembrava promettere meglio per Gabriele Gori, che si è però un po’ inceppato col Cosenza. 5 reti e 2 assist nelle prime 10 presenze, quindi 8 gare di fila a secco. Titolarissimo nei Lupi, Gori deve ora salire di livello per dimostrare di valere la Fiorentina. Il mancino toscano ha gli occhi puntati addosso, è ancora giovane e con margini di crescita sicuramente consistenti.

Da circa un mese è un momento d’oro per Spalluto, attaccante 2001 che al Gubbio ha realizzato 4 reti in 6 partite. Sono 5 le marcature totali del centravanti pugliese, unite ad un assist. Dopo un infortunio sta trovando maggiore spazio Mattia Fiorini a Fiorenzuola, mentre è inamovibile alla Pro Patria il rifredino Niccolò Pierozzi. 3 gol, un assist, buone sensazioni da parte dell’esterno destro viola che potrebbe salire di categoria a fine stagione. 18 presenze e 4 reti all’HNK Gorica per Toni Fruk, croato legato alla Fiorentina fino al 2024. Il 20enne balcanico sta trovando continuità in prima serie in patria dopo l’esperienza in B all’NK Dubrava.

Ai margini Milani e Lovisa, rispettivamente a Monopoli e Lucchese, pochissimi minuti per i due viola: appena una presenza per entrambi finora.