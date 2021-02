Viola Park, domani la prima pietra o forse no. Ecco come verrà inaugurato il nuovo centro sportivo della Fiorentina

Ci siamo quasi. Domani sarà un giorno importante per la Fiorentina, almeno dal punto di vista simbolico. In attesa della partita che si terrà la sera contro l’Inter, in mattinata sarà posta la prima pietra del nuovo Viola Park, centro sportivo voluto fortemente dal patron Rocco Commisso. Bisogna però fare una precisazione su quanto detto.

Come riportato dal TGR Rai Toscana infatti, non ci sarà la posa della prima pietra, ma la posa del primo albero. Un modo originale scelto forse per ricordare che non era d’accordo sulla realizzazione del centro sportivo che sarà un progetto assolutamente green, che rispetterà la natura e dove verranno piantati migliaia di alberi. Rocco Commisso sarà presente, con la sua famiglia, domani alle 12 insieme a Joe Barone, Daniele Pradè, Alessandro Ferrari e all’archistar Marco Casamonti che ha firmato il progetto di questi 26 ettari, che si trasformeranno in dieci campi, in impianti sportivi, palestra, piscina e non mancherà una piccola Chiesetta voluta proprio da Catherine, la signora Commisso. L’evento che avrebbe voluto creare il club viola era diverso da come sarà in realtà a causa del Covid che permetterà l’accesso a soli 30 inviati, tra cui ovviamente il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, con una delegazione del comune. Non ci sarà invece la squadra viola che resterà in ritiro a pochi passi per essere concentrata sulla sfida contro l’Inter.