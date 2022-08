Violento nubifragio si abbatte su Bagno a Ripoli, Casini: “Chiesto stato di emergenza”. Sopralluogo della Fiorentina al cantiere del Viola Park

Un violento nubifragio si è abbattuto nel corso della sera-notte di ieri in diverse località dell’hinterland fiorentino. Una di quelle che ha riportato i danni più ingenti è stata Bagno a Ripoli, dove sta nascendo il nuovo centro sportivo della Fiorentina, denominato Viola Park.

“Ho chiesto a Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze l’attivazione dello stato di emergenza“, ha scritto il sindaco Francesco Casini, che poi ha spiegato che si è trattato di “un evento senza precedenti e con conseguenze significative, per fortuna senza danni a persone ma con molti problemi ad abitazioni, auto, strade e patrimonio comunale…La portata di acqua dell’Ema è arrivata in soli 45 minuti da zero a livello di emergenza“.

E proprio a seguito di questo evento si è reso necessario anche un sopralluogo da parte della Fiorentina all’interno del Viola Park. Il tutto ovviamente per verificare che non ci fossero stati danni particolari e che il cantiere potesse proseguire i propri lavori.