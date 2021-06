Violenza sessuale di gruppo a Siena: Coinvolto un calciatore? La prima versione dei fatti: “La ragazza era consenziente”

Tre giovani, tutti maggiorenni, sono stati arrestati dalla squadra mobile della Questura di Siena per stupro. I tre si trovano ai domiciliari dopo la denuncia di violenza sessuale di gruppo presentata da una ragazza di 20 anni. Le misure cautelari sono state emesse dopo gli accertamenti coordinati dalla Procura. Come scrive Gazzetta.it, le indagini hanno portato ad individuare quattro presunti responsabili, di cui un minorenne: il 17enne è indagato a piede libero. Tra gli arrestati, secondo quanto sarebbe emerso, c’è un calciatore che nella scorsa stagione ha giocato in Serie A, che dovrebbe essere sentito lunedì. Le misure cautelari, eseguite dagli agenti della squadra mobile senese tra la città toscana e la Sicilia, sono scattate dopo gli accertamenti coordinati dalla Procura. Sono state perquisite le abitazioni dei quattro indagati.

Ma arriva un aggiornamento da Radiosienatv. Il secondo giovane posto agli arresti domiciliari oggi al tribunale di Siena per l’interrogatorio di garanzia ha deciso di rispondere alle domande del gip Jacopo Rocchi. Il ragazzo ha dato la sua versione dei fatti spiegando come la ragazza fosse consenziente. La difesa confida adesso che l’indagine chiarisca i fatti ed escluda le ipotesi avanzate. Intanto lunedì è fissato il terzo interrogatorio per il terzo soggetto posto in arresto.