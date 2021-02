Virgili: “Sarri alla Fiorentina discorso fattibile per una grande ripartenza dei viola. Una condizione per lui è fondamentale”

Figlio del grande ‘Pecos Bill’, ma anche grande amico di Maurizio Sarri, Aurelio Virgili ha proprio parlato dell’ipotesi di un arrivo in viola dell’ex allenatore della Juventus, intervenendo su Lady Radio: “Da tifoso gigliato, mi sono un po’ stancato di vedere la squadra in queste posizione. Detto questo ritengo che sia un discorso fattibile, anche se non facile, penso che con Sarri potrebbe esserci una ripartenza alla grande per i viola. E’ ovvio che la proprietà deve dimostrare qualcosa e devi ripartire dalle basi: allenatore e direttore sportivo. Devono essere due figure molto legate tra loro. Come condizione porrebbe quella di essere coinvolto nella costruzione della squadra“.

Poi ha aggiunto: “Quella di Maurizio è una situazione particolare. E’ arrivato tardi sul grande palcoscenico. Non è una persona che riduce tutto ad una questione economica, ma è normale che è arrivato ad una certa situazione e non credo sia disposto a scendere di livello. Penso che il suo arrivo alla Fiorentina porterebbe ad un grande ritorno d’entusiasmo”.