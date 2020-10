Visite mediche a Roma per Martinez Quarta

Lucas Martinez Quarta ha effettuato questa mattina un supplemento di visite mediche alla presenza di un dottore della Fiorentina. Il giocatore aveva fatto accertamenti in Argentina prima che arrivasse l’ok definitivo al suo trasferimento in viola, ma il club gigliato ha voluto vedere da vicino le sue condizioni non appena arrivato in Italia.

Le prove sono state effettuate presso il Policlinico Gemelli. Nel momento in cui scriviamo, l’ex River Plate è in viaggio per Firenze dove arriverà all’incirca all’ora di pranzo.