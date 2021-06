Visite mediche in corso per Nicolas Gonzalez con la Fiorentina nel ritiro dell’Argentina

Nicolas Gonzalez sta svolgendo in questi minuti le visite mediche con la Fiorentina.

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com il giocatore si sta sottoponendo nel momento in cui scriviamo ai test fisici nel ritiro della propria nazionale, impegnata in questi giorni in Copa America.

Al termine di queste, salvo clamorose sorprese, arriverà l’ufficialità del suo approdo in maglia viola. La società gigliata intento lo ha già “presentato” sotto forma di cartone animato.