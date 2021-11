Visite ok per Nico Gonzalez: l’argentino può tornare ad allenarsi

Arrivano buone notizie sul programma di recupero di Nico Gonzalez, che nella giornata di sabato si è finalmente negativizzato dopo quasi tre settimane di positività al Covid-19. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nella mattinata odierna l’esterno della Fiorentina ha ottenuto l’idoneità sportivo dopo essersi sottoposto agli accertamenti di rito a Roma.

L’argentino ha fatto così ritorno al centro sportivo Davide Astori e a partire dall’allenamento odierno potrà rimettersi a disposizione di Vincenzo Italiano. Difficile che possa giocare dal 1’ contro il Milan, più probabile invece che Gonzalez venga convocato dal tecnico della Fiorentina e utilizzato a partita in corso. L’ex Stoccarda, infatti, non si allena da molti giorni e dovrà sfruttare gli allenamenti dei prossimi giorni per ritrovare la forma migliore.