Vitale: “Commisso vuole vincere, non partecipare. Ma per fare una Fiorentina forte si riparta da Chiesa”

Pino Vitale, ex direttore sportivo dell’Empoli, è intervenuto a Lady Radio: “Applicare un protocollo del genere è difficile, anche perché i responsabili dovrebbero essere i medici. Per loro sarebbe una responsabilità grande, probabilmente esagerata. Il Governo non prende una posizione ufficiale anche perché in ballo ci sono troppi soldi. Fiorentina? Le idee di Commisso mi sembrano ottime, ha preso qualche ottimo giocatore e altri ne acquisterà. La posizione di Chiesa è in forte dubbio, ma per fare una squadra importante la Viola deve ripartire (anche) dal suo numero 25. Commisso non vuole partecipare, ma vuole vincere. Stadio? Penso e spero che alla fine riuscirà a sistemare il Franchi, chiaramente nella maniera giusta. Centro sportivo? Porterà tanto alla Fiorentina, tutte le grandi squadre lo hanno. Lì può riunire tutto il settore giovanile e svilupparlo”.