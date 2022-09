Vitale: “Italiano non deve fare il permaloso ma ringraziare i fiorentini. Pradè dovrebbe parlare con l’allenatore viola e…”

Dirigente storico di lunghissimo corso, in particolar modo all’Empoli, Pino Vitale analizza la situazione della Fiorentina a Radio Bruno, non mandandole a dire al tecnico viola Italiano: “Finora ho visto la Fiorentina giocare bene col Napoli e Juventus, prendere meno di quanto meritato e poi andare in confusione. Prima per i troppi cambi di formazione, poi, dopo il pari col Riga, partita che si doveva vincere 5/6-0, contro nessuno, si è perso a Bologna male. A quanto mi risulta, alla Fiorentina con l’allenatore nessuno può parlare, gli è stato dato pieno mandato. Penso che Pradè dovrebbe parlare con Italiano. Se nel 4-3-3 gli attaccanti non tirano mai in porta, si può cambiare. Domenica scorsa il mister ha cambiato, poi però ha fatto come i bambini non presentandosi in conferenza stampa”.

Vitale prosegue: “Italiano deve ringraziare i fiorentini, in 30000 allo stadio dopo 15 giorni pessimi. Italiano non deve essere permaloso, ma presentarsi e spiegare il momento, dicendo ciò che è necessario. Non deve fare il sostenuto. Stimo Italiano come allenatore ma non ha inventato il gioco del calcio. Ha fatto vedere delle buone trame ma ora si deve confermare, non ha fatto niente di particolare, anche se certamente ha cambiato una Fiorentina che aveva fatto ridere per anni”.