Vitale: “Mi fido più di Mendes che di tanti personaggi che hanno girato nella Fiorentina. Barone curi gli interessi di Commisso ma lasci fare calcio ad altri”

Ex ds del nostro calcio, Pino Vitale a Radio Bruno ha parlato di quanto attende il mercato della Fiorentina, con la possibile influenza di Jorge Mendes: “La Fiorentina ha lavorato con diversi procuratori non giusti negli ultimi anni, Mendes invece è uno che ha in mano una buona parte d’Europa. Sicuramente Gattuso vuole giocatori bravi per il suo sistema di gioco, Mendes ha interesse che i giocatori che gli vengono comprati siano buoni. Mi fido più di Mendes che di molti che sono stati a giro nella Fiorentina ultimamente. Con tutto il bene che voglio a Barone… ma nel calcio italiano è giusto che curi gli interessi di Commisso, lasciando fare calcio a Pradè e all’allenatore, con la regia del presidente. La Fiorentina ha due direttori, Burdisso è stato preso perché conosce il mercato sudamericano”.