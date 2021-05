Vitale: “Pradè? Commisso ha già deciso tutto. Dico grazie al presidente, anche se poteva spendere meno. Per Vlahovic obbligatorio un altro anno a Firenze”

A Lady Radio ha parlato l’ex dirigente e tifoso viola Pino Vitale. Queste le sue parole: “Gli allenatori spesso ti dicono di no perché non ti ritengono all’altezza, ma sinceramente sarei dispiaciuto se non arrivasse Gattuso. Per me avrebbe fatto molto bene a Firenze. Dobbiamo dire grazie a Commisso, anche se secondo me poteva spendere meno in questi primi due anni. Per convincere i giocatori serve un grande progetto e sul direttore sportivo Commisso credo abbia già deciso tutto. Vlahovic deve rimanere un altro anno alla Fiorentina, gli offrirei un contratto a tre milioni con bonus sul piazzamento della squadra a fine anno”.