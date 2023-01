Viti-Fiorentina: un’operazione più per il futuro che per il presente. Una trattativa difficile da sbloccare, la situazione

Dopo la trafila nelle giovanili dell’Empoli e l’affermazione in Serie A, Mattia Viti ha scelto il progetto del Nizza per compiere uno step successivo nella propria carriera. Il difensore toscano classe 2002 era da tempo seguito anche dalla Fiorentina, che non ha mai nascosto l’apprezzamento per il calciatore. Il club francese ha investito 15 milioni di euro bonus compresi per assicurarsi il difensore dell’Under 21 azzurra. Finora però per il difensore di Borgo San Lorenzo lo spazio è stato poco. Appena 9 presenze in tutte le competizioni, di cui 8 da titolare.

Normale per il calciatore e l’entourage guardarsi attorno vista la situazione. Non mancano gli apprezzamenti per Viti, con Lazio, Atalanta e Torino che restano vigili sulla situazione del giocatore, oltre ovviamente alla Fiorentina. Il ragazzo aveva scelto la Francia per mettersi in gioco all’estero e provare un’esperienza diversa a 20 anni, in terra straniera e in una squadra con calciatori di tantissime nazionalità. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, il giovane centrale mancino accetterebbe con entusiasmo la destinazione viola, ma al momento la trattativa è difficile da impostare. Dopo le mancate convocazioni con Lens e Montpellier, Viti è stato tolto dal mercato e l’aria sembra adesso cambiata in casa Nizza.

Nessuno nel calcio di oggi è però incedibile fino in fondo, ed ecco che Viti per un’offerta importante potrebbe partire, non inferiore ai 15 milioni di euro. Servirebbero quindi tanti soldi alla Fiorentina per strappare in questa finestra di trasferimento, ma gli ostacoli non finiscono qui. Qualora dovesse muoversi, Viti lo farebbe per giocare con continuità e alla Fiorentina la concorrenza di Milenkovic, Quarta ed Igor lo renderebbe problematico. A ciò aggiungiamo che il reparto difensivo non è al momento la priorità per la Fiorentina, che per la Lista Uefa ha solo tre cambi da poter spendere e deve fare bene i conti.

Il calciatore perciò è pronto a rimanere in Costa Azzurra almeno fino al termine della stagione, per poi valutare più attentamente il futuro. La Fiorentina certamente potrebbe farsi avanti a condizioni economicamente più vantaggiose in estate, facendo valere il gradimento del calciatore e l’ottimo rapporto con Daniele Casciani. L’agente cura gli interessi anche di Niccolò Pierozzi, terzino destro che il prossimo anno farà parte della rosa gigliata dopo l’attuale prestito alla Reggina.