Vittoria importante per la Serbia, Jovic fa da comparsa. Buonissima prova di Amrabat con il Marocco

Si sono concluse tutte le partite delle Nazionali che vedono coinvolti giocatori della Fiorentina. Grande risultato ottenuto dalla Serbia, che vince 0-2 in Norvegia e si guadagna la promozione in Lega A nella prossima Nations League. Aleksa Terzic rimane in panchina per tutti i 90 minuti, mentre Luka Jovic si concede la soddisfazione di entrare in campo proprio al 90° minuto, facendo da comparsa e toccando in tutto tre palloni.

Era impegnato anche Sofyan Amrabat con la Nazionale marocchina, in un’amichevole contro il Paraguay terminata 0-0. Nonostante il match a reti bianche, il classe 1996 è tra i migliori in campo, grazie a tutta la sua solita energia ed aggressività in mezzo al campo. Tantissimi i palloni recuperati, meno le iniziative offensive.

Va peggio ad Antonin Barak, che oltre a non aver potuto calciare un rigore (LEGGI QUI), sprofonda con la sua Repubblica Ceca: la sconfitta per 2-1 in terra svizzera certifica il percorso inverso rispetto alla Serbia, ovvero la retrocessione in Lega B di Nations League. Prova poco soddisfacente e particolarmente opaca per il numero 72 viola. Intanto, l’Italia ha conosciuto l’ultima semifinalista delle final four della competizione: sarà la Spagna, che ha vinto 0-1 in Portogallo al fotofinish.