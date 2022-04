Vittoria pirotecnica dell’Udinese sull’Empoli, la Salernitana fa il colpo a Marassi. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria pirotecnica dell’Udinese sull’Empoli di Andreazzoli, con i friulani che si impongono per 4-1 contro i toscani. Colpo esterno per la Salernitana dell’ex Fiorentina Ribery. I campani si impongono a Marassi contro la Sampdoria e continuano la propria personale rincorsa per la salvezza. La Fiorentina, sarà la prossima avversaria della compagine granata.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 71, Inter* 69, Napoli 66, Juventus 62, Roma 57, Lazio 55, Fiorentina* 53, Atalanta* 51, Sassuolo 46, Verona 45, Torino* 39, Udinese 39, Bologna* 37, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia*, Genoa 22, Salernitana 19.