Vittorio Cecchi Gori: “400 milioni di euro per la causa relativa al fallimento. Ho sempre pensato che quei soldi appartenessero alla Fiorentina”

Tramite La Nazione, l’ex Presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha commentato così il suo momento personale: “Ho due cause in corso. Per quella relativa al fallimento della Fiorentina c’è una richiesta di 400 milioni. Secondo me anche in questo calcio così cambiato c’è spazio per persone con tanta passione. Quando parlo di Firenze e della Fiorentina mi emoziono sempre. Se dovessi vincere la causa? Ho sempre pensato che quei soldi fossero della Fiorentina, non so come spiegarmi, che le appartenessero. Sono da solo nella casa dei miei genitori ai Parioli. Però come mi piacerebbe rivedere in alto la mia Fiorentina”.