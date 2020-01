Vittorio Cecchi Gori: “Commisso? Quando si arriva all’improvviso non è facile; la società ascolti di più Antognoni. Stadio? Il presidente pensi alla squadra”

L’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori a Radio Bruno Toscana è tornato a parlare delle vicende viola: “Sto bene. Sono venuto a Firenze a trovare degli amici. Ho visto Antognoni in forma smagliante. Nuova proprietà? Come personaggio Commisso è simpatico, riporta un po’ alla nostra tradizione. Quando si arriva all’improvviso però mi rendo conto che non sia semplice. Il tempo non perdona nel calcio e non dobbiamo fare la fine dello scorso anno. Antognoni è un professionista, penso si debba ascoltare più lui. Stadio? Penso si debba pensare alla squadra. Sono felice che si faccia il centro sportivo”.