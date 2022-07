Vittorio Cecchi Gori: “Quando Tom Cruise e altri mi ruppero un dito con un pallone da basket”

Tom Cruise, Vittorio Cecchi Gori e una giornata a Palermo. E’ lo stesso ex Presidente della Fiorentina, a raccontare un aneddoto a dir poco divertente: “Stavamo girando in Sicilia “To Forget Palermo” – ha raccontato Cecchi Gori -. Tra i protagonisti del film c’era anche Mimi Rogers, che ai tempi era la moglie di Tom Cruise. A un certo punto lui e altri dissero di voler giocare a pallone e pensai che bello, ma in realtà intendevano il basket”.

Poi ha proseguito: “Non appena mi lanciarono quella palla pesante mi ruppi il mignolo destro, è ancora storto. Per l’ospedale si impuntò di voler guidare lui, sulle stradine del Palermitano come se fosse Top Gun: non so come abbiamo fatto ad arrivare illesi al pronto soccorso… Fu un’esperianza indimenticabile”.