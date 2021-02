Viviano: “Fiorentina tieniti stretto Dragowski. Bisogna costruire il futuro partendo da giocatori importanti come lui”

Emiliano Viviano è finito a giocare in Turchia, al Fatih Karagümrük, squadra che si trova nella parte medio alta della classifica. L’ex portiere della Fiorentina, intervistato dal Corriere Fiorentino, ha parlato di Bartłomiej Drągowski, definendolo come “uno dei migliori portieri che ci sono in circolazione in questo momento”.

E ancora: “È molto reattivo (lo abbiamo visto anche venerdì) e non è per niente male con i piedi, cosa rilevante nel calcio moderno. Me lo terrei stretto sì: è bravo, è giovane e bisogna costruire il futuro partendo da giocatori importanti come lui. Mi ricorda un po’ il suo connazionale Fabianski, attuale portiere del West Ham, col quale ho giocato nell’Arsenal“.