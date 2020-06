Viviano: “La Fiorentina non ha troppo da chiedere al campionato. Bello rivedere il calcio ma…”

L’ex portiere della Fiorentina e tifoso viola, Emiliano Viviano è intervenuto a TMW Radio parlando della ripartenza: “Mi aspettavo anche peggio, anche se senza tifosi ed è surreale. Ho visto chi ha perso poco, come l’Atalanta che sembra non si sia mai fermata. Bello rivedere il calcio, ci restituisce un po’ di normalità”.

E su Fiorentina-Brescia:”Ho visto ritmi blandi all’inizio, poi la Fiorentina si è trovata sotto ed ha reagito, ottenendo il predominio con tante occasioni. Il Brescia era in grande emergenza, tutti si aspettavano una vittoria viola e forse sono anche un po’ contento, perché per loro è vitale fare punti mentre credo la Fiorentina non abbia troppo da chiedere a questo campionato”.