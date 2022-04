Viviano: “Napoli-Fiorentina sarà un match eccezionale, la squadra di Italiano gioca con grande intensità. Ai viola ho consigliato un portiere”

L’ex portiere della Fiorentina, attualmente in forza al Fatih Karagümrük, Emiliano Viviano, ha parlato a 1 Station Radio in vista della partita dei viola contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Contro la Fiorentina potrebbe essere una partita simile a quella che il Napoli ha giocato contro l’Atalanta. La squadra viola gioca con intensità. Sarà una partita eccezionale. Azzurri migliori difesa? Sì, ma dipende anche che difesa hai. Non si può dire che Spalletti abbia messo in piedi una squadra difensiva. Dipende in che maniera difendi. Loro lo fanno attraverso il possesso palla, per questo sono spettacolari. Poi hanno Koulibaly, per esempio, che ‘fa paura’ quando gioca, è un mostro. Il Napoli difende con la palla, è una squadra che spesso viene tenuta troppo fuori dalla corsa Scudetto”.

E ancora: “Se preferisco Ospina o Meret? A me Meret piace moltissimo. Io ho consigliato Meret alla Fiorentina. Capisco però perché gioca Ospina. È bravo a impostare da dietro, ha esperienza, ha grande tempo, mentre Meret non ha tanta continuità”.