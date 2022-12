Viviano: “Pregavo ogni giorno perché Luis Alberto venisse alla Fiorentina”

Quale sarà il futuro di Luis Alberto? Il centrocampista della Lazio potrebbe cambiare maglia nel corso della prossima sessione di mercato. L’ex portiere della Fiorentina (e grande tifoso viola), Emiliano Viviano, stravede per lui.

“Io pregavo ogni giorno perché venisse alla Fiorentina – ha rivelato a TvPlay.it – al Galatasaray (una delle destinazioni uscite in questi giorni ndr) sarebbe di troppo. I giallorossi giocano con il 4-2-3-1, schierano Torreira e Sergio Oliveira a centrocampo. Fra trequartisti, esterni e punte ne hanno 44″.

Il Fatih Karagümrük squadra nella quale attualmente milita Viviano non sta andando molto bene in campionato, perché si trova al terzultimo posto in classifica nella Serie A turca con 13 punti.