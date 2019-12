Viviano: “Questa Fiorentina è stata costruita in fretta. Il problema di Montella è che c’è grande aspettativa, ma io mi aspettavo le difficoltà…”

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano, ancora in cerca di una squadra, è intervenuto a Radio Bruno per commentare le vicende viola: “La squadra l’ho vista bene, la Fiorentina ha raccolto un punto ed è stata solida. Le prestazioni però ci sono sempre state, tranne forse Verona. Bisogna sempre calcolare che la squadra è stata costruita in fretta. Sono contento per alcuni ragazzi viola, con il tempo cresceranno molto. Montella? Secondo me c’è ancora qualche giocatore che non ha le caratteristiche giuste. Il problema è che c’è grande aspettativa e per lui questo è un problema. Dragowski? E’ molto bravo. Io mi aspettavo queste difficoltà, perché se fai tutto in fretta o sei fortunato oppure è normale che si crei una situazione non semplice”.