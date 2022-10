Viviano: “Venuti è uno di noi, sosteniamolo e aiutiamolo”

L’ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, scende in campo per difendere Lorenzo Venuti, il quale ha vissuto un’altra serata difficile sabato scorso, quando ha commesso un errore che è costato la sconfitta contro l’Inter.

“Il modo in cui viene trattato Venuti mi dà fastidio – ha detto Viviano su La Nazione – Anzi, faccio un appello alla mia gente: abbiamo un ragazzo che ci mette l’anima, fiorentino, che si comporta bene, dobbiamo sostenerlo e aiutarlo”.

E ancora: “Qualcuno può pensare sia scarso, come si poteva dire di me, ma ci sono grigi fra il bianco e il nero. Ho trovato tifosi che dicevano di non piacergli come portiere, ma c’era l’orgoglio di dire ‘sei uno di noi’. Ecco, vorrei lo fosse anche per lui”.