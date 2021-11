Viviano: “Vlahovic vuole bene alla Fiorentina, non ci credo che sia finita così. Tra Dragowski e Terracciano…”

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Secondo me non è tanto un passo falso quello di sabato con l’Empoli. È stata una partita dominata, dove hai pagato con il gol le uniche due disattenzioni. Portieri? Difficile dire chi si merita di più la titolarità tra Dragowski e Terracciano. Il polacco è più giovane e talentuoso, ma Terracciano dalla sua mette sicurezza quando sta tra i pali. Tutto dipenderà dalle scelte che la società farà per il futuro”.

E poi ha aggiunto: “Torreira? Stiamo vedendo quanto vale, credo che la Fiorentina lo riscatterà. La cosa interessante è che chiunque Italiano metta in campo, rende al meglio. Vlahovic? Per dargli un consiglio dovrei sapere bene quello che sta accadendo. Secondo me lui vuole bene alla Fiorentina e non voglio credere al fatto che tutto sia finito così”.