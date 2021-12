“Vla-la-land”: il Tottenham di Conte sicuro di prendere Vlahovic. Ma la concorrenza…

Il Tottenham guidato da Antonio Conte punta con decisione al bomber Serbo della Fiorentina: secondo il tecnico stesso è l’erede di Harry Kane. Ed ecco che gli Spurs, con lo scopo di ottenere un piazzamento almeno tra le prime quattro, sicuri che la società gigliata preferisca darlo ottenendo più soldi a gennaio piuttosto che in estate, sono pronti a fare una maxi-offerta per Vlahovic, valutato attualmente sul mercato 70 milioni di sterline, anche se il suo prezzo lievita e cambia di gara in gara.

Inizialmente il Tottenham puntava De Ketelaere del Club Brugge, ma ora Conte esorta Levy a sborsare il necessario già nella prossima finestra di mercato, visti anche i dubbi sul futuro di Kane dopo il fallito trasferimento al City in estate.

Ma la concorrenza, anche solo in Inghilterra, è fortissima: nonostante il Tottenham sia valutato in pole position, ci sono anche Arsenal e Manchester United a bussare con decisione, così come il Newcastle. Queste le inglesi accostate a Vlahovic.