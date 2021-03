Vlahovic: “A Firenze sto benissimo, ci sarà tempo e modo di parlare del mio contratto. Con Commisso ci siamo già sentiti”

Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, è l’uomo del momento per quanto riguarda la squadra viola.

Il giocatore è stato intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio, al quale ha dichiarato: “Ho un contratto con la Fiorentina fino al 2023. Firenze sto benissimo, mi amano. Sono arrivato ragazzino mi ritrovo uomo. Ci sarà tempo e modo, più avanti di parlare. In questo momento sono concentrato sulle undici finali che ci aspettano. E’ anche per il presidente che vogliamo fare punti. Sì, è vero, ci siamo sentiti. Ha una passione incredibile per il pallone. Poi, non ho dimenticato che dopo aver palleggiato con lui, ho cominciato a segnare con continuità (ride ndr)”.