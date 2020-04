Vlahovic alla Lazio? Non vi resta che guardarlo da lontano. Ianis Hagi è pronto per tornare in Italia

La Lazio valuta la possibilità di fare investimenti per il futuro su alcuni giocatori giovani. In questo senso su La Gazzetta dello Sport si legge che l’ipotesi più concreta porta ad una vecchia conoscenza della Fiorentina, ovvero il romeno Ianis Hagi. Ha 21 anni, gioca nel Rangers in Scozia, ma è di proprietà dei belgi del Genk. Costa una decina di milioni, la Lazio lo ha messo da tempo nel mirino.

Dalle parti di Formello, viene riportato dalla ‘rosea’, piace molto anche il ventenne serbo Dusan Vlahovic, esploso quest’anno nella Fiorentina. Ma questa è una pista che non potrà prendere piede anche perché il club viola è pronto a rinnovargli il contratto e a farne un giocatore cardine per le prossime stagioni. Il tutto con il benestare del ragazzo che a Firenze si trova benissimo.