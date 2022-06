Vlahovic: “Avevo un solo club in testa, ed era la Juventus. Ogni volta che indosso la maglia bianconera provo grandi sensazioni”

L’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic a The Telegraph, ha parlato del suo passaggio dal club viola alla Juventus: “Forse il mio agente lo sa dell’offerta dell’Arsenal, ma io non ne ho mai sentito parlare. Avevo un solo club nella mia testa, perché la Juventus è la Juventus. Non c’è nient’altro da dire. E ora mi sento onorato di poter indossare questa maglia.

Poi ha aggiunto: “E’ incredibile quello che sento quando la indosso. Mi identifico assolutamente con il loro DNA. La personalità della Juventus coincide con la mia personalità”.