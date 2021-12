Vlahovic: C’è chi è pronto a versare subito 80 milioni, ma il serbo non parla con questo club. Piace Joao Pedro, Mayoral aspetta un segnale da Firenze e per un’operazione low cost…

All’interno della Fiorentina, c’è una casella da riempire alla voce priorità ed è quella relativa ad un centravanti che possa fare da alternativa a Vlahovic.

La partenza a gennaio del serbo, che fino ad un paio di mesi fa era l’ipotesi più probabile anche per la voglia viola di cambiare pagina dopo il ‘tradimento’ sotto forma di non rinnovo, ora è l’opzione più lontana, si legge su La Gazzetta dello Sport. E giunti a questo punto, si è capito che l’ex Partizan Belgrado gradirebbe restare fino al termine della stagione portando possibilmente la squadra in Europa prima di scegliere la propria destinazione.

L’Arsenal sarebbe disposta a versare subito 80 milioni di euro alla Fiorentina, ma con la formazione londinese il suo manager non si è nemmeno messo a parlare. L’ipotesi primaria, riporta sempre la ‘rosea’ che portava a Borja Mayoral al momento è in stand by. Lo spagnolo aspetta un segnale da Firenze. Piace da sempre Joao Pedro (Cagliari), mentre per un’operazione più low cost c’è anche il genoano Caicedo, cercato dai viola già ai tempi della Lazio.